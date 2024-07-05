نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز "التايكوندو شباب" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد مرانهم الأسبوعي بنادى التوكيلات الملاحية. حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف صلاح رشدي المدير الفني. الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية . يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة. يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي وسامية السنباطي ادارى مركز التايكوندو بالمشروع.