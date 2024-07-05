تفاصيل قرارات سعودية جديدة بشأن الإقامة للمغتربين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بالفترة الماضية بعض الأنباء، التي أشارت إلى تطبيق زيادة جديدة بقيمة الرسوم المطبقة لتجديد الإقامة.

وقالت الأنباء التي تم نشرها، أن الزيادة مقتصرة على بعض المهن بالسعودية، ولكن لم تقم أي من الجهات الرسمية المسؤولة حتى اللحظة، بالتعليق على الأمر ولا كشف أي أنباء رسمية تتعلق بهذا الأمر، الأمر الذي يؤكد أنها مجرد شائعات لا صحة لها على الإطلاق، إلى أن تصدر أنباء جديدة.

ومن جانبها، كانت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، قد نشرت بيان رسمي، حددت من جانبه قائمة من الرسوم المفروضة لتجديد الإقامة بالنسبة لبعض المهن والحالات، وقالت الوزارة أن الرسوم المفروضة على تجديد الإقامة تتضمن الآتي:

بالنسبة للعاملين بأي من الشركات الخاصة، فيطلب منهم سداد رسوم بقيمة 650 ريال.

بالنسبة للمرافقين، فسيكون عليهم سداد رسوم بقيمة 2000 ريال بالنسبة للعمالة المنزلية، فالرسوم المطلوب سدادها بقيمة 600 ريال.

ما هي الفئات المعفاة من سداد رسوم تجديد الإقامة؟

ومن جانبها، كانت الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن قائمة من الفئات، التي قيل بأنها ستكون معفاة من سداد رسوم الإقامة المفروضة، وقالت الجهات أن قائمة الفئات التي تم تحديدها للإعفاء من سداد الرسوم تتضمن الآتي:

الطلاب الحاصلين على منح دراسية للدراسة بأي من جامعات المملكة الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن ال18 سنة.

الأفراد التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي أبناء المواطنة السعودية ولكن من أب أجنبي. زوجات المواطنين السعوديين الغير سعوديات كذلك يطلب من المقيمين، ليتمكنوا من تحديد الإقامة، تقديم بعض الأوراق والمستندات التي يسمح من خلالها بالوصول للخدمة بكل سهولة، ومن بين الأوراق المطلوبة “نموذج طلب التجديد وجواز سفر وصور شخصية ووثائق عمل وتصريح عمل ووثيقة سابقة لتجديد الإقامة وبطاقة هوية سارية المفعول”.