روناالدو يوجه رسالة تحفيزية لجماهير البرتغال قبل موقعة فرنسا باليورو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – وجه النجم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي رسالة تحفيزية إلى جماهير منتخب بلاده قبل موقعة فرنسا اليوم ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو2024.

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وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “نحن معًا.. وسنبقى كلنا.. أؤمن بذلك”.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا:

ويلتقي منتخب البرتغال بنظيره الفرنسي ملعب فولكسبار بمدينة هامبورج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا تأهل لدور الـ8 لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد، فيما صعد منتخب البرتغال لهذا الدور على حساب سلوفينيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0