بقيمة 2.8 مليار دولار.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.8 مليون…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن منذ بداية العام، بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليونا و140 ألفا و405 دولارات عن الفترة نفسها من العام الماضي

وأشار القصير، في بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أهم الصادرات الزراعية، هي: الموالح، والبطاطس، والبصل، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم، والعنب، وفق تقرير تلقاه من المشرف على الحجر الزراعي، سعد موسى.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونين و5 آلاف و911 طنا، وفي المرتبة الثانية حلت البطاطس الطازجة برصيد 926 ألفا 812 طنا، ثم 131 ألفا و17 طنا من البصل، والفاصوليا (طازجة + جافة) بإجمالي 83 ألفا و 985 طنا، واحتل العنب المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طنا.

وأشار إلى أن البطاطا احتلت المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 37 ألفا و410 أطنان، ثم الفراولة بإجمالي 21 ألفا و295 طنا، وفي المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 ألفا و805 أطنان، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر بإجمالي 10 آلاف و81 طنا، في حين احتل الرمان المركز الحادي عشر بإجمالي 9134 طنا.