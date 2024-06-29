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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: حزمة مساندة استثمارية إلى مصر بقيمة 5… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - حمدي أحمد – أعلن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، عن حزمة مساندة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو؛ لدعم الاقتصاد الكلي في مصر.
وأشار دومبروفسكيس، في كلمة بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى البدء في تنفيذ حزمة المساندة اليوم بمذكرة تفاهم قيمتها مليار يورو.
وأضاف أن برنامج الاتحاد الأوروبي مع مصر متعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر.
وأشار إلى أن مصر تتمتع باقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة والمزيد من العمالة التي تدخل السوق كل عام، لذلك لابد من مساعدة لقطاع الخاص عن طريق تسهيل إصدار التراخيص ومزيد من الشفافية وغيرها ما ينعكس على مجالات الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن مصر تمتلك مميزات عديدة في مجال التحول الأخضر؛ لذلك ستكون هناك مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
وتابع: “هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي مع مصر لأن الاتحاد الأوروبي بالفعل أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية في الاقتصاد”.
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