مجموعة العربي تصنع منتجات هيلر الألمانية محليا باستثمارات 70…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – وقعت مجموعة العربي المصرية مذكرة تفاهم مع هيلر الألمانية لتصنيع منتجات “هيلر” بمكونات مصرية، وذلك في حضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكسيس.

وعقب التوقيع، قال المهندس محمد العربي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مضيفا أن هذه المذكرة تسهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية، من خلال تصدير المكونات التي تقوم بتصنيعها مجموعة العربي في مصانعها بمصر، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن المجموعة أنشأت “شركة العربي ألمانيا” لتكون مركزا صناعيا وتجاريا لتصدير منتجاتها بمختلف دول أوروبا والعالم، والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتضفي تنوعا أكبر لمنتجاتنا حول العالم.

وأضاف أن الشركة بهذه الخطوة الجديدة تعزز تواجدها في السوق الأوروبية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المرحلة الأولى من التصنيع ستبدأ في الربع الأخير من العام الحالي، باستثمارت تصل إلى 70 مليون يورو، خلال السنوات الثلاث الأولى.

وبدوره، قال رودي ايدجار، رئيس شركة هيلر الألمانية، إن مجموعة العربي “لديها خبرة كبيرة في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ولها تجارب عديدة ناجحة ومميزة مع العديد من الشركات العالمية في كل من اليابان، وتايوان والصين، وإيطاليا، وهو ما أكسبها خبرات طويلة في مجال تصنيع الأجهزة بجودة فائقة تلبي احتياجات العملاء في مختلف الأسواق العالمية”.