طاقة عربية: إنشاء مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 07:15 مساءً - محمد أحمد – وقعت مجموعة طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية اتفاقية إطارية مع الحكومة لإنشاء مشروع مجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات تصل 3.4 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان ، أن الاتفاقية الإطارية تعد استكمالا لمذكرة تفاهم وقعت في ديسمبر 2022، ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين متطابقتين تشمل كل مرحلة 500 ميجاوات قدرة تحليل كهربائي باستخدام قدرات تزيد عن 1.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع إنشاء المشروع بالقرب من ميناء العين السخنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج ما يزيد عن 350 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء لكل مرحلة.

ومن جانبها، أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية على إلتزام الشركة في المساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع جهود الدولة.

فيما يرى سيباستيان كليرك – الرئيس التنفيذي لشركة فولتاليا الفرنسية، أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز ريادتها الإقليمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.

وأوضح أن المشروع يساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، ما يعزز من أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبدوره أشار المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إلى أن الاتفاقية تعد نتاجاً لجهود الدولة في تحفيز الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.