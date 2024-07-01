أكوا باور السعودية تعلن بدء التشغيل التجاري لمحطة كوم أمبو…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 07:15 مساءً - أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن تلقيها إشعاراً بتاريخ 30 يونيو 2024 يتضمن إفادة شركة المشروع باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، وتقع المحطة في منطقة كوم أمبو في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية“، اليوم الإثنين، إن حصتها في شركة المشروع تبلغ 100%، وتبلغ مدة الاتفاقية للمشروع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء 25 عاماً بإجمالي تكلفة استثمارية 611 مليون ريال.

وتوقعت أكوا باور أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المحطة ابتداء من الربع الثالث عام 2024.