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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة يعلن رحيله عن منصبه ويتوجه بالشكر إلى السيسي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، رحيله عن منصبه، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
كما توجه القصير بالشكر إلى قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها، قائلًا: “لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق وإخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها إنجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة”.
وتابع: أطلب من الجميع الاستمرار في الأداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت، متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء.
وتولى السيد القصير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ ديسمبر 2019، وذكرت قناة إكسترا نيوز عن مصادر حكومية إن وزير الزراعة سيغادر منصبه بإعلان التشكيل الحكومي الجديد غدًا.
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