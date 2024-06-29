كريم عوض يتوقع انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة قريبا

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - حمدي أحمد – قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، إن رد فعل المستثمرين المحلين والأجانب من القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية كان إيجابيا للغاية.

وأضاف عوض، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: “هذا ما شاهدناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة، وأسعار السندات المقومة بالدولار “اليوروبونز” التي زادت بشكل كبير مؤخرا”.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، فهناك مشروعات كثيرة يتم دراستها حاليا بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة، لافتا إلى أن أحد الأساليب لتسريع وتيرة الاستثمار المباشر هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، لأنها رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي من ناحية آفاق النمو في البلد.

وتابع، “هناك مؤشرات متعددة تقيس نشاط القطاع الخاص في مصر، أهمها مؤشر مديري المشتريات الذي وصل في مايو الماضي إلى 49.6 نقطة، وهو أقل بنسبة بسيطة من الـ 50 نقطة التي تعتبر القطاع الخاص يتوسع بعدها، وهى أعلى قراءة للمؤشر خلال الـ 3 سنوات الماضية”.

وتوقع عوض انخفاض معدل التضخم وأسعار الفائدة المحلية قريبا، متمنيا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات فوق الـ 50 نقطة شهريا خلال الفترة المقبلة، لتزيد معه الاستثمارات المباشرة.