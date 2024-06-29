مال وأعمال

إكسترا نيوز: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسترا نيوز: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – أكد مصدر حكومي مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام.

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وشدد المصدر، في تصريحات أوردتها قناة إكسترا نيوز، على الاستعانة بـ”الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين”.

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وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى “أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية”.

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وأوضح أن معايير “الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة” تأتي في مقدمة معايير الاختيار.

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ونوّه بأنه جارٍ إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على “التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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