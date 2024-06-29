إكسترا نيوز: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – أكد مصدر حكومي مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام.

وشدد المصدر، في تصريحات أوردتها قناة إكسترا نيوز، على الاستعانة بـ”الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين”.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى “أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية”.

وأوضح أن معايير “الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة” تأتي في مقدمة معايير الاختيار.

ونوّه بأنه جارٍ إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على “التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن”.