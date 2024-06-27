تعرف على تفاصيل حفل مي فاروق في تونس



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة مي فاروق، عن تفاصيل إحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة على المسرح الأثري ضمن فعاليات مهرجان دقة الدولي بتونس، وذلك في الرابع من يوليو المقبل.

حيث شاركت "مي "، جمهورها ببوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها: "جمهوري الحبيب في تونس، ألقاكم بكل الحب يوم 4 يوليو القادم بمهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، سعيدة جدًا بمقابلتكم".

تعليقات الجمهور على منشور مي فاروق



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات هتنورى تونس، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح المستمر، أن شاء الله هتكون حفلة مميزة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مي فاروق



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي فاروق، كانت أغنية كل الحبيبة، التي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر حسابها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.



تفاصيل أغنية كل الحبيبة



والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وجاءت كلمات أغنية كل الحبيبة على النحو التالي: عارف كل الحبيبة، وكلامهم على أغانيهم، وعدد ناس فرحانة بيهم، أنا عاشقة أكتر بشوية، مرة أو اتنين لاء 100، مين فيهم شاف الطيبة، أتحدى أحن ما فيهم، لو شافول طيبتك بعنيهم.