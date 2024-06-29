نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكانيات عالمية.. عمرو يوسف يكشف كواليس نجاح فيلم ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عمرو يوسف إن فيلم ولاد رزق نجح بكل أجزائه، مشيرا إلى أن هناك مجهودا كبيرا بإنتاجا ضخما تم تنفيذه في ولاد رزق 3.

ونوه الفنان عمرو يوسف خلال تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن الجمهور كان ينتظر ولاد رزق 3، وتم توفير إمكانيات عالمية للمخرج وطاقم العمل وخرج الفيلم بهذه الطريقة.

بدورها، أعربت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها بمشاركتها في ولاد رزق 3، معلقة: مبسوطة بمشاركتي في براند ولاد رزق العالمي، وحبيت الشغل مع عمرو يوسف أكثر لأن أكثر مشاهدي معه.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق

بوستر فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.