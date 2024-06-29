نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاح وبوكيه ورد.. أبرز لقطات حفل محمد حماقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الفنان محمد حماقي حفله الغنائي، الذي يقام حاليًا في ستاد الدفاع الجوي – ستاد 30 يونيو بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، بأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط هتاف الجماهير والتصفيق.وعبر محمد حماقي عن سعادته بتواجده وسط الجمهور، وقال بعد صعوده على المسرح: "وحشتوني أوي ومبسوط إني موجود معاكم، ويا رب دايما ليالى مصر كلها أفراح وسعادة".ومازح محمد حماقي، حضور الحفل بعد غنائه أول أغنية وقال لهم: "بدأنا نسخن أهو فين الرقص"، وقامت إحدى المعجبات بإعطائه بوكيه ورد كنوع من التقدير له.كما قام محمد بغناء أغنية "ما بلاش"، وطلب منهم أن يشعلوا فلاشات الموبايلات، ثم غنى الأغنية صولو لوحده، وبعد انتهاء الأغنية قال للجمهور: "هو فيه حلاوة كده فى الدنيا تجننوا".

حفل محمد حماقي المقبل

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم 5 يوليو المقبل، داخل إحدى القرى السياحية ببورسعيد.



أسعار تذاكر حفل محمد حماقي ببورسعيد







وطرحت الشركة المنظمة الحفل التذاكر عبر موقع "تذكرتي" وانقسمت أسعار إلى 3 فئات وجاءت كالتالي:

الفئة الأولى VIP High Tables بمبلغ 4000 جنيه.

الفئة الثانية Fanpit بمبلغ 500 جنيه.

الفئة الثالثة Regular بمبلغ 350 جنيهًا.

ووضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دخول الحفل بالزي الأبيض فقط.

الأطفال فوق سن 10 سنوات تحتاج لتذكرة كاملة.

لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها.

لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.



تفاصيل حفل محمد حماقي



ومن المقرر أن يقوم محمد حماقي بغناء باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومنها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا"، "أدرنالين" و"قلبي حبك جدًا جدًا"، "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"، وغيرها.

