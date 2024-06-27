غدًا.. مؤلفات موسيقية عربية وعالمية لمواهب البيانو والجيتار بالمسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بدعم المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الموسيقى والفنون تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الإحتفاء باليوم العالمى للموسيقى من خلال مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر بإحتفالية يحييها فصلي البيانو والجيتار في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة 28 يونيو على المسرح الصغير.



نخبة من مؤلفات الموسيقى العالمية والعربية

يضم برنامج فصل البيانو تدريب الدكتورة عفاف طلبة نخبة من مؤلفات الموسيقى العالمية والعربية منها:" تنويعات رومانسية لبيركوفيتش، أرابيسك لبيرجموللر، ڤالس مفضل لـ موتسارت، مارش عسكري لـ شومان، منويت لـ باخ،المهرجون لـ كابالڤسكي، ١٠٠ سنة سينما لـ عمر خيرت"، بالإضافة إلى أعمال كلًا من بيتهوفن،أبو بكر خيرت، ديابلى وكلايدرمان.



أداء المواهب " محمد ويوسف على عبد القادر، يحيى وأحمد إسماعيل الأتربي، ليليا وكنده هيثم الحنبولي، جودي على ريحان وعلاء تركا".

ويقدم فصل الجيتار تدريب وقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن باقة من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية التي أعدت خصيصا لآلة الجيتار.



مبادرة تحت “اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي”

من المعروف أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.



نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.