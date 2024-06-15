أخبار اليمن : الصحة تدين استهداف المجمع الحكومي وإذاعة ريمة

الصحة تدين استهداف المجمع الحكومي وإذاعة ريمة
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان، العدوان الأمريكي البريطاني واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية بمحافظة ريمة.
واستنكرت الوزارة في بيان، استهداف طيران العدوان بالقصف المباشر مبنى إذاعة ريمة والمجمع الحكومي، في مديرية الجبين ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين إصابة أحدهم خطيرة في حصيلة أولية.
واعتبرت عمليات القتل المتعمدة وغير القانونية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي والبريطاني بحق المدنيين والأعيان المدنية جرائم حرب تضاف إلى رصيد الدولتين الإجرامي بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان وتشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني، وجرائم حرب مكتملة الأركان.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان يؤكد حجم التأثير الكبير للعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والصهيونية.
كما أكد البيان أن اليمن بشعبه وقيادته وجيشه سيبقى عزيزاً وعصياً شامخاً، ولن يزيدهم هذا العدوان إلا قوةً وإصراراً على مواجهته وإفشال أهدافه، ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني.
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