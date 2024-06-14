ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات جديدة .. زلزال مدمر واستقرار الوضع الاقتصادي لهذه البلدان!

الرياض - محمد الاطلسي - تحظى توقعات ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك، باهتمام بالغ من قبل العديد من الأشخاص في الوطن العربي، ومع اقتراب بداية العام الجديد، يبحث الكثيرون عن توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024.

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وظهرت خبيرة الفلك اللبنانية، في أحد البرامج التلفزيونية، لتكشف عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، وقد تابعها الكثيرون باهتمام شديد، نظرًا لما توقعته من أحداث تقع بالوطن العربي سابقًا.

وقد صادف وحدث من توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024، ومن أبرزها ما يلي:

- تشهد فرنسا حالة طوارئ، بعد تعرضها لحادث قوي ومؤسف، سوف يغير مجرى الأحداث في الدولة الأوروبية.

- حدوث زلزال مدمر بقوة 10 درجات في إحدى الدول التي لم تكشف عن اسمها، مما سيجعلها تحتفي إلى حد ما عن خريطة العالم.

- تتعرض أحد البنوك الشهيرة في العالم إلى فضيحة كبرى، مما سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة.

- استقرار الوضع الاقتصادي في مصر بفضل انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة.

- استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

- انتهاء الحرب في غزة بوقوع حدث كبير سوف يغير مجرى الأمور، ويرجع دفة فلسطين، مؤكدة أن غزة ستظل فلسطينية.

- تشهد العراق كوارث طبيعية، مثل: الفيضانات والجفاف وانخفاض أسعار النفط، وبالتالي سوف يؤثر ذلك على الاقتصاد العراقي مع استمرار أزمة الهجرة وتدفق العراقيين إلى الدول المجاورة.