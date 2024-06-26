الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة إلى رئيس جيبوتى ورئيس نظام فرسان مالطا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:25 صباحاً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة