نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ينتقد بشدة بيان الزمالك حول استكمال الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان بشدة بيان نادي الزمالك الذي أعلن فيه التراجع عن قرار الانسحاب واستكمال الدوري، مشيرا إلى أن البيان استفزه بشكل كبير.

الزمالك يتراجع عن قرار الانسحاب

أوضح زيدان خلال برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على قناة الشمس أن تراجع الزمالك عن الانسحاب يشبه تراجعه عن قسم بالطلاق، حيث فقد البيان مصداقيته بعدما تم تأجيل مباراة القمة.

وأكد الإعلامي أن البيان جاء في ثلاث صفحات غير مترابطة ولا تتضمن نتائج واضحة للقرارات.

وأضاف زيدان أن بيان الزمالك لا يحمل أي قيمة حقيقية بالنسبة لرابطة الأندية، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تستمر الفرق في خوض المباريات دون الحاجة لإصدار بيانات قبل كل مباراة. وتساءل عن سبب الهجوم المتكرر على الإعلام والمسؤولين في بيان الزمالك.

وفي ختام حديثه، أعرب زيدان عن استيائه من نهج الزمالك في التعامل مع الأحداث، مؤكدًا أن البيانات الكثيرة والمتكررة تؤدي إلى فقدان الثقة بين النادي وجماهيره والوسط الرياضي.