نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نادي سموحة يعلن عن موافقته على قرار إعادة مباراة بيراميدز ويشيد بالكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني،في تصريحات حصرية لبرنامج ملعب الشمس أن فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه وافق على قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة، على الرغم من مخالفته للوائح الرسمية.

وأضاف عامر أن هذا القرار يأتي في صالح الكرة المصرية، معترفًا بوجود أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري هذا الموسم.

وأوضح رئيس نادي سموحة أنه لا يعلم بموقف بيراميدز من خوض المباراة مجددًا بعد إعادتها، مؤكدًا استعداد نادي سموحة لقبول أي قرار يتخذه اتحاد الأندية وفيما يتعلق بالنتيجة المحتملة للقرار،

أشار فرج إلى أنه في حالة الخسارة، لن يتم التماس ضد هذا الحكم بل سيتم قبوله كجزء من القضاء والقدر في كرة القدم.