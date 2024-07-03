الحكومة الجديدة.. اعرف السيرة الذاتية لـ شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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جدة - نرمين السيد - شريف فتحى وزير السياحة
شريف فتحى، تولى من قبل وزارة الطيران المدني، وهو ليس ببعيد عن العمل السياحي؛ إذ اختير عام 2020 أمينًا عامًا للمنظمة العربية للسياحة، وهو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالات الطيران المدني والسياحة، كما أنه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير، والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني "iPADIS"، ومقرها مونتريال كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.
ويتمتع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار الجديد بخبرات طويلة تتعدي الـ 35 سنة في مجالات الإدارة والقيادة في عديد من المؤسسات والدول؛ فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية KLM كمدير إقليمي لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، بالإضافة إلي عمله كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركات القابضة لمصر للطيران، وإير كايرو، والعربية للطيران.
وشغل شريف فتحي منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات، كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، واتحاد شركات الطيران الإفريقية، وتحالف "ستار العالمي" لشركات الطيران.
وحصل وزير السياحة والآثار الجديد على عديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها، برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، فضلا عن برنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام.
وحصل على دورة برنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات "القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق"، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، وإدارة الأزمات، والاتفاقيات الحكومية الدولية، والقضايا البيئية والسياسية.
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