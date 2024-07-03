الحكومة الجديدة.. اعرف السيرة الذاتية لـ شريف فتحي وزير السياحة والآثار

يؤدي شريف فتحى، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وزيرًا للسياحة والآثار، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا لـ أحمد عيسى، الوزير السابق.





شريف فتحى، تولى من قبل وزارة الطيران المدني، وهو ليس ببعيد عن العمل السياحي؛ إذ اختير عام 2020 أمينًا عامًا للمنظمة العربية للسياحة، وهو من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالات الطيران المدني والسياحة، كما أنه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير، والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني "iPADIS"، ومقرها مونتريال كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.

ويتمتع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار الجديد بخبرات طويلة تتعدي الـ 35 سنة في مجالات الإدارة والقيادة في عديد من المؤسسات والدول؛ فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية KLM كمدير إقليمي لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، بالإضافة إلي عمله كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركات القابضة لمصر للطيران، وإير كايرو، والعربية للطيران.

وشغل شريف فتحي منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات، كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي، واتحاد شركات الطيران الإفريقية، وتحالف "ستار العالمي" لشركات الطيران.