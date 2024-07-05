عاجل.. فتح مراكز الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية

أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بفتح مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم الجمعة.





أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية يوم السبت 29 يونيو 2024 أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الجمعة 28 يونيو قد أظهرت لجوء المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي إلى جولة إعادة.

وكانت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أنتهت بحصول المرشح مسعود بزشكيان، على 104 ملايين صوت من أصوات الناخبين، فيما حصل سعيد جليلي على 9.4 ملايين صوت، بما يجعلهما المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات من بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، اليوم السبت، أن النتائج الأولية أظهرت تقدم المرشح مسعود بيزشكيان في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقال إسلامي إنه تم حتى الآن فرز صناديق الاقتراع في 47604 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، وجود سباق متقارب بين مسعود بيزشكيان وسعيد جليلي.

وأضاف أنه بعد فرز 19.069.713 صوتا، تقدم بيزشكيان بحصوله على 8.302.577 صوتا، بينما حصل جليلي على 7.189.756 صوتا.

وحصل المرشح الآخر، محمد باقر قاليباف، على 2.676.512 صوتًا، بينما حصل مصطفى بور محمدي على 158.314 صوتًا.