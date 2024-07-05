صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي مواصلة العمل على ترسيخ دولة القانون

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

أبرزت صحيفة الراي الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقا للدستور والقانون، مشيدا بدور الهيئات القضائية، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.





وأشارت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسي يشيد بدور الهيئات القضائية في حماية الحقوق وصون مصالح الوطن"، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لرئيس مجلس الدولة السابق عادل فهيم محمد عزب، ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق حافظ أحمد عباس محمد. من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "اليحيا وعبدالعاطي يؤكدان على أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين الكويت ومصر"، أنه خلال اتصال هاتفي أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت و مصر وشعبيهما الشقيقين.

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