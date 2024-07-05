جدة - نرمين السيد - بيني جانتس قال استطلاع رأي لموقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، إنه "إذا جرت الانتخابات الآن، سيحصل "معسكر الدولة"، بزعامة بيني جانتس على 23 مقعدًا، وسيحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 21 مقعدًا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.



وأشار استطلاع "واللا" إلى أنه إذا جرت الانتخابات الآن سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيجدور ليبرمان، على 14 مقعدًا، وأن حزب "هناك مستقبل"، بزعامة يائير لابيد، سيحصل على 13 مقعدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يتصدرها جانتس.. استطلاع «واللا» يكشف نتائج الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.