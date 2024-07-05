أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة سومي 23 مرة ووقوع 67 انفجارا

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة سومي الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية قصفت المجتمعات الحدودية في منطقة سومي 23 مرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن وقوع 67 انفجارًا.





و في بيان لها، أضافت الإدارة العسكرية أنه "قصف الروس خلال 4 يوليو، المجتمعات الحدودية والمستوطنات 23 مرة في منطقة سومي.. وتم تسجيل 67 انفجارا، حيث تعرضت خوتين ويونكيفكا وبيلوبليا وميروبليا وكراسنوبليا وفيليكا بيساريفكا ومناطق أخرى للقصف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية. وتابع البيان أن القوات الروسية استخدمت في قصفها الطائرات المسيرة وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وقذائف الهاون.

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