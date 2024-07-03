تونس تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت تونس تحديد موعد انتخاباتها الرئاسية المقبلة في السادس من أكتوبر 2024.





وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

جدير بالذكر، أن الرئيس قيس سعيد تولى رئاسة تونس منذ عام 2019، حيث تقترب فترة ولايته التي تمتد لـ 5 أعوام من نهايتها.