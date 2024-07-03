تونس تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

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جدة - نرمين السيد - الرئيس التونسى قيس سعيد
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها يوم الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
جدير بالذكر، أن الرئيس قيس سعيد تولى رئاسة تونس منذ عام 2019، حيث تقترب فترة ولايته التي تمتد لـ 5 أعوام من نهايتها.
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