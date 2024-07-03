أروى جودة لـ "دوت الخليج الفني": غموض شخصيتي في "حرب نفسية" جذبتني كممثلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أروى جودة أسباب حماسها لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "حرب نفسية" التي يتم عرضة حاليا عبر منصة شاهد الإلكترونية.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "ما جذبني إلى المسلسل في البداية هو الغموض الذي يحيط به منذ الحلقة الأولى، حيث تجد البطلة زوجها مقتولًا ويتم اتهامها بقتله رغم أنها لم تفعل ذلك، ثم تكتشف أن هناك شخصًا ما يتحكم في حياتها وهي ام تستطيع منع ذلك، هذا الغموض أثار فضولي بشكل كبير وجعلني متحمسًا للعمل في المسلسل بسبب فكرته، بالإضافة إلى ذلك، أحببت العمل مع المخرج أحمد شفيق".

وأكدت أروى جودة أنها قامت بالتحضير لشخصيتها من خلال جلسات مع المخرج أحمد شفيق، والراحل مصطفى درويش، وأشادت بدور المخرج في تعزيز النقاش حول الشخصيات وطريقة إدراك كل شخص لشخصيته، بهدف تحقيق تناغم شامل بين جميع العناصر.

أحداث مسلسل حرب نفسية

وتدور أحداث المسلسل هو رحلة بحث وهروب من خلال أحداث مشوقة يستمر خلالها "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة جمانة وشهد بها.

أبطال مسلسل حرب نفسية

ومسلسل حرب نفسية من بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.