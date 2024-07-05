الجيش الإسرائيلي يستهدف بنية تحتية لـ "حزب الله" في جنوب لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه نفذ خلال الليل غارات استهدفت بنية تحتية لـ "حزب الله" في بلدات جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، مناطق الجبين وكفرحمام. كما أطلقت مدفعية الجيش النار لإزالة تهديد في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

هذا وشهد يوم أمس تصعيدا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حيث أطلق "حزب الله" أكثر من 200 صاروخ و20 طائرة مسيرة باتجاه قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، مما أدى إلى اندلاع حرائق عديدة.

وقد رد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحزب الله في منطقتي حولا وراميا بجنوب لبنان.

وأكد جيش أنه رصد إطلاق 200 قذيفة صاروخية و20 مسيرة من لبنان، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية والمقاتلات اعترضت بعضها.