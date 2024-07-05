نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ألمانيا امام إسبانيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة ألمانيا وإسبانيا يوم الجمعة 5 يوليو 2024 على إستاد شتوتجارت أرينا في ألمانيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2 Max.

استهلت ألمانيا مشوراها في بطولة يورو 2024 بتصدر المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط وذلك بعد الفوز في مباريتين على المجر وأسكتلندا والتعادل في مباراة سويسرا ثم تأهلت إلي دور الستة عشر لمواجهة الدنمارك والتي فازت عليها بهدفين نظيفين.

في حين بدأت إسبانيا مشوراها في البطولة بتصدر المجموعة الثانية في دور المجموعات برصيد 9 نقاط عقب الفوز في الثلاث مباريات على كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في دور المجموعات ثم واجه الماتادور الإسباني نظيره منتخب جوروجيا في دور الستة عشر وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة النارية في دور نصف نهائي يورو 2024 نظيره الفائز من مباراة فرنسا والبرتغال.

من المتوقع أن تواجه ألمانيا منتخب إسبانيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيد راوم - آنطوان روديجير - جوناثان تاه - جوشوا كيميش.

خط الوسط: توني كروس - أندريتش -إلكاي جندوجان.

خط الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فيرتز.