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أحمد جودة - القاهرة - حرص الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة الدكتور أحمد البكري على تهنئة الوزير أشرف صبحي علي تجديد الثقة واستمراره وزيرا للشباب والرياضة ليكمل مسيرة العطاء التي بداها منذ سنوات في خدمة الرياضة المصرية.

اتحاد الألعاب الترفيهية يهنئ الوزير أشرف صبحي لتجديد الثقة والاستمرار بقيادة حقبة الشباب والرياضة

وقدم الدكتور أحمد البكري رئيس الاتحاد وإبراهيم مدكور المنسق العام للإتحاد التهنئة للوزير أشرف صبحي على استمراره في منصبة بوزارة الشباب والرياضة، بعد أن نجح طوال الفترة الماضية في النهوض بالرياضة المصرية في جميع الرياضيات المختلفة.

وحلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليمين الدستورى بقصر الاتحادية اليوم، ضمن التشكيل الحكومى الجديد بعد تجديد الثقة به فى تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أن الرياضة تعتبر صناعة قوية في العالم وتحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب،

كما أنها تساهم في الدخل القومي في العديد من البلدان.

وأضاف أن القيادة السياسية تدعم الرياضة بناءً على أهميتها الوطنية في المساهمة في التنمية الشاملة، من خلال تطوير وإنشاء منشآت رياضية شبابية مؤهلة لاستضافة المسابقات العالمية، فضلا عن تأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوى الأفريقي والعالمي والأولمبياد.

وأشار صبحي أن الدولة تهتم بالأنشطة الخدمية لجميع الفئات الاجتماعية في مراكز الشباب والأندية الرياضية، وخلق فرص عمل وتوقيع اتفاقيات مع بعض الجهات لتمكين الشباب وتأهيل كوادر مؤهلة تعود بالفائدة على المجتمع المصري.

ومن ناحية أخرى أكد رئيس اتحاد الالعاب الترفيهية، أحمد البكري أن الوزير أشرف صبحي قادر على استكمال ما بدأه طوال الفترة الماضية، في ظل اهتمام الدولة برعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم للحصول على فرص عمل.

وأضاف البكري، أنه بالثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في الوزير أشرف صبحي، التي لا يدخر جهدًا في توفير سبل النجاح في شتى المجالات عامة والرياضة خاصة من أجل استمرار إعلاء شأن مصر عالميًا.

وأشار: "إلى أنه على ثقته في الوزير أشرف صبحي في استمرار مسيرة الإنجازات في ملف الشباب والرياضة، خاصة مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ينتظرها جميع المصريين من أجل جني ثمار مجهود سنوات من التخطيط والتعاون بين الوزارة والاتحادات واللاعبين".