نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تجهيز ثنائي الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدي، لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، قبل تحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الزمالك في دوري Nile.

ويواجه فريق الإسماعيلي نظيره والزمالك، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويطمح فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال في حسم نقاط مباراة الزمالك الثلاث، ومصالحة الجماهير على حساب الفارس الأبيض، عقب هزيمتين متتاليتين أمام المصري البورسعيدي وسيراميكا كيلوباترا.

اختبار طبي لثنائي الدراويش قبل مواجهة الزمالك

ومن المقرر أن يخضع ثنائي الدراويش لاختبار طبي، غدا السبت قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمباراة المرتقبة.

وطلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، من الجهاز الطبي، ضرورة تجهيز الثنائي قبل مواجهة الزمالك، التي يطمح جلال في حسم نقاطها الثلاث بعد الهزيمة أمام سيراميكا كيلوباترا.

وتعرض أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الإسماعيلي، للإصابة بشد في السمانة خلال مواجهة المصري البورسعيدي، التى تلقى خلالها الدراويش الهزيمة بهدف دون رد، ليغيب الحارس عن مواجهة سيراميكا كيلوباترا.

فيما تعرض عماد حمدي، لاعب وسط الدراويش، للإصابة خلال مواجهة المصري اليورسعيدي، بشد في العضلة الضامة، خضع بعدها لجلسات علاج مكثفة.

ويحل فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ب صيد 31 نقطة، حققها الفريق من الفوز 7 مباريات، والتعادل في 10 مباريات، فيما تلقى الفريق الهزيمة خلال 12 مباراة.

سجل مهاجمو الإسماعيلي 28 هدف، فيما استقبلت شباكه حتى الآن 33 هدف.



موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في دوري نايل والقنوات الناقلة

ويحل فريق الإسماعيلي، ضيفا على نظيره الزمالك الأحد المقبل، الموافق 7 يوليو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.