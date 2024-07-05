نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصادرات التركية إلى أوكرانيا تسجل أعلى نسبة منذ 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغت قيمة الصادرات التركية إلى أوكرانيا في مايو الماضي 312.3 مليون دولار مسجلة أعلى نسبة منذ ديسمبر 2022، في ظل تراجع الصادرات الأوكرانية إلى تركيا للشهر الثالث على التوالي.

وتدل الإحصائيات التجارية للبلدين على ازدياد الصادرات التركية إلى أوكرانيا منذ بداية العام الجاري بمقدار 1.5 مرة وفي مايو الماضي وحدها بنسبة 21%. وفي الوقت ذاته انخفضت الواردات التركية من أوكرانيا بمقدار 1.4 مرة مقارنة مع أبريل الماضي إلى 192.2 مليون دولار.

ويعني ذلك أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ في مايو الماضي 504.5 مليون دولار، في أدنى مؤشر منذ بداية العام الجاري.

وكانت البضائع الرئيسية للصادرات التركية إلى أوكرانيا في مايو الماضي هي وسائل النقل (25% من الإمدادات) والمعادن والمنتجات المصنعة (11%) والوقود (10%).

في المقابل، استوردت تركيا من أوكرانيا الحبوب والدهون والزيوت والمعادن والمنتجات المصنعة.