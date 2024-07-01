نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ساري ينتقد توقيت مباريات الدوري ويؤكد صحة هدف الاتحاد الملغي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب أحمد ساري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن استيائه من إقامة مباريات الدوري في الساعة الرابعة عصرًا، ووصف ذلك بأنه "كارثة".

وأكد ساري خلال تصريحاته للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس أن لاعبي الاتحاد صعبوا عليه في مباراتهم ضد الداخلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف ساري أن الهدف الذي تم إلغاؤه للاتحاد أمام الداخلية، كان صحيحًا حسب اعتراف حكم اللقاء، مشيرًا إلى عدم إعادة لقطة الهدف عندما تحدث مع الحكم بين الشوطين.

وأوضح المدير الفني أن الجميع أكد لهم صحة الهدف، وأن هذا القرار أثر على نتيجة المباراة ومستوى الفريق.

وفي ختام تصريحاته، أشاد ساري بأداء فريقه رغم الظروف الصعبة التي واجهوها أمام الداخلية، معربًا عن رضاه عن الأداء والنتيجة النهائية للمباراة.