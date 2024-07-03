عاجل - "دوت الخليج" تنشر نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم، بعد شهر من المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات، ويشهد التغيير الوزاري الجديد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.

نص اليمين للوزراء الجدد

نص اليمين الدستوري الذي يؤديه الوزراء الجدد اليوم أمام الرئيس السيسي.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد.

نص اليمين الدستورية للوزراء الجدد

وحددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذي يؤديه الوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام عملهم الجديدة.

وجاء نص اليمين الدستورية على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

تغيير عدد كبير من الوزراء والمحافظين

ويشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

التشكيل الكامل لـ حركة المحافظين 2024

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، عن كواليس حركة المحافظين ضمن التشكيل الوزاري 2024 وستشمل تغيير من 16 لـ23 محافظًا وتعد أكبر حركة محافظين في تاريخ مصر، وجاءت بعض الأسماء حتى الآن وفقًا لما يلي:

وأوضحت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل عدد من المحافظات الأخرى بينهم: "القاهرة - شمال سيناء - الغربية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس - الجيزة - دمياط - المنيا - الفيوم - قنا - الأقصر".

أسماء المحافظين الجدد ضمن التشكيل الوزاري 2024 اللواء أشرف الجندي محافظ الإسكندرية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط السيد أيمن محافظ القليوبية جاكلين عازر محافظ البحيرة اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا عادل سعيد محافظ الجيزة اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ اللواء عبدالفتاح نور الدين محافظ سوهاج اللواء أشرف فارس محافظ الإسماعيلية اللواء خالد شوقي محافظ أسوان اللواء حازم الأشموني محافظ الشرقية اللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط

حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد

ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد ونوابهم، اليوم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، والتي جاءت خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم استقالة الحكومة في أول يونيو 2024، وكلف الرئيس في ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، وجاءت كما يلي:

الحفظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.

مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

التركزي على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية

تشجيع نمو القطاع الخاص.

بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

"دوت الخليج" تنشر أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة وموعد حلف اليمين رسميا (تفاصيل)

التشكيل الوزاري.. وتؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسماء وزراء حكومة "مدبولي" كاملة

‎أسماء وزراء حكومة مدبولي كاملة.. وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أسماء وزراء الحكومة الجديدة 2024 اسم الوزير الوزارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمرو طلعت وزير الاتصالات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسامة الأزهري وزير الأوقاف أحمد كوجك وزير المالية محمود فوزي وزير الشؤون النيابية شريف فاروق وزير التموين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية سامح الحنفي وزير الطيران عدنان الفنجري وزير العدل شريف الشربيني وزير الإسكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالمجيد صقر وزير التنمية المحلية كريم بدوي وزير البترول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم محمد جبران وزير العمل أحمد هنو وزير الثقافة

الحكومة الجديدة 2024

وزراء حكومة "مدبولي".. وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر، عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة، مؤكدة أن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.