نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح في إطلالة متميزة عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة نانسي صلاح في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها، حيث نشرت نانسي صلاح صورة تجمعها بأشجار وأزهار البستان، حيث بدت مستمتعة بالهواء الطلق والخضرة المحيطة بها.

وفي التعليق، أكدت النجمة أنها تستمتع بلحظات الهدوء والراحة في هذه البيئة الجميلة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وقد لاقت صورة نانسي صلاح رواجًا كبيرًا بين متابعيها على إنستغرام، إذ تفاعل معها الآلاف بالإعجابات والتعليقات المشجعة. وأثنى الجمهور على جمال الفنانة وتألقها الطبيعي في هذه الإطلالة البكر.

يُذكر أن نانسي صلاح قد حرصت في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها لحظات استرخائها وهدوئها في الطبيعة، محافظة على توازنها النفسي والجسدي في ظل انشغالها بالعديد من المشاريع الفنية.



آخر أعمال نانسي صلاح



والجدير بالذكر آخر أعمال مسلسل ب١٠٠ راجل، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سمية الخشاب ومحمود عبد المغني ونانسي صلاح وسما ابراهيم ومحمد القس وأحمد صيام، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

أحداث مسلسل بـ 100 راجل



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، تدور الأحداث حول غالية أبو الدهب التي تواجه العديد من المتاعب، وبعد مقتل زوجها عادل خلال حفل زفافهما، تضطر غالية للعمل سائقة ميكروباص؛ وتواجه العديد من الصدمات أهمها دخولها السجن.

