شبانة: كنت انتظر رد فعل قوي من اتحاد الكرة على بيان بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة إلى رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، بعد "ضبط النفس" تجاه بيان بيراميدز الذي احتوى على جُمل مهينة تجاه الرابطة والاتحاد، مشيرًا إلى أنه كان يجب اختيار الألفاظ بما يليق بمكانة الكيانات الكبيرة.

شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب بيان بيراميدز

وأبدى شبانة خلال تصريحاته في برنامجه بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc امتعاضه واستيائه الشديد من التعامل الغير جيد مع اتحاد الكرة والرابطة تجاه بيان نادي بيراميدز، وعدم تحرك الطرفين بشكل رسمي حتى الأن، للتعليق على ما جاء في البيان. خصوصا بعدما أعلن نادي بيراميدز أنه سيرفع دعاوي قضائية ضد ثروت سويلم بعدما انتقد بشدة وعلق على البيان.

وأضاف: "لم يتحرك لمسئولي اتحاد الكرة (شُعيرة) تجاه ما حدث من اهانات في بيان بيراميدز، خصوصًا أنهم تحدثوا عن الاتحاد بصفته وليس بشكل شخصي، وأنا مختلف مع بيراميدز في أسلوبهم وليس في مطالبتهم بحقوقهم، وتحدثوا بأمور صعبة تقلل من شأن الاتحاد والرابطة".

وواصل: "لا انتظر أي نجاح من مسئولي الاتحاد بعدما صمتوا حتى الآن تجاه بيان بيراميدز، وكنت انتظر اليوم اعلان تحويلهم للجنة الانضباط بعد البيان الذي تمت صياغتها بطريقة غير لائقة، كنت انتظر رد فعل قوي من اتحاد الكرة".