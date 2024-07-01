هي الأول من نوعها..الكويت تعلن بشرى سارة لجميع اليمنيين شمالاً وجنوباً

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الكويت ، قبل ساعات، بشرى سارة لجميع اليمنيين في كافة المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، تضمنت تقديم دعم كبير لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أعوام.

كشف هذا تصريح لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد فيه صدور توجيهات أمير دولة الكويت بدعم الخطوط الجوية اليمنية بطائرات جديدة.

وقال العليمي في تغريدة على "إكس": "باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، أعرب عن عظيم الشكر لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده، وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين".

مضيفاً: "يمثل هذا الدعم الكريم، إضافة مهمة إلى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف إلى جانب شعبنا اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية".