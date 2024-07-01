نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "اللعبة" نجاحًا كبيرًا بجميع أجزائه السابقة التي عرضت خلال السنوات الماضية، وتستمر سلسلة أجزاء مسلسل "اللعبة" مستمرة بسبب حب الجمهور لها ولنوعية المسلسلات الكوميدية هذه.

والجدير بالذكر أنه قد بدأ صناع مسلسل "اللعبة 5" التحضير للمسلسل خلال الفترة الماضية، وقد كشف المخرج معتز التوني في تصريحات صحفية عن موعد بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة.

معتز التوني يكشف موعد تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة

حيث صرح قائلًا: "من المقرر أن نبدأ تصوير أولي مشاهد المسلسل خلال سبتمبر المقبل، والعمل سيشهد انضمام أبطال وضيوف شرف جدد إلي جانب الأبطال الأساسيين".

نجاح الجزء الرابع من مسلسل اللعبة

وفي سياق متصل يذكر أنه قد عُرض الجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" في مايو الماضي عبر منصة شاهد الرقمية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مما جعل صناع المسلسل يقررون عمل جزء خامس منه.

وقد شهد الجزء الرابع من المسلسل تحديات عديدة بين شيكو وهشام ماجد التي تحددها اللعبة من أجل الفوز بمكافآت مادية، ولكل منهما فريقه الخاص، وقدمت مي كساب شخصية زوجة هشام ماجد، فيما لعبت ميرنا جميل دور زوجة شيكو.

أبطال الجزء الرابع من مسلسل اللعبة

الموسم الرابع مسلسل " اللعبة " شارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمد الصاوي، ومحمد عمرو الليثي.

ضيوف شرف الجزء الرابع من مسلسل اللعبة

كما شارك في العمل مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم: أكرم حسني، ريهام عبد الغفور،محمد عبدالعظيم، وعصام الحضري، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني