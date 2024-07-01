قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تزامنا مع اقتحام قرية بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - نابلس بالضفة الغربية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تزامنا مع اقتحام قرية شقبا غرب رام الله بالضفة الغربية.





وأوضحت، أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

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