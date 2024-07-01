محمد عبد الحافظ: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي دليل على نجاح الدولة

جدة - نرمين السيد - محمد عبد الحافظ

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي دليل على نجاح الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، مشيرا إلى الدولة سلكت الطريق الصحيح طوال الفترة الماضية فيما يخص الاستثمار.





وأضاف، خلال حواره في برنامج "مباشر من مصر"، الذي يعرض على الفضائية المصرية، أن نظام جماعة الإخوان الإرهابية حاول تصدير صورة مغلوطة عن مصر بعد 30 يونيو، لكن الآن اتضحت الصورة للجميع، مؤكدا أن مصر حاليا أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات الكبرى. وأكد، أن المؤتمر المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد ترجمة حقيقية للتعاون المشترك بين الطرفين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مذكرات تفاهم تقترب من 40 مليار يورو في كل المجالات خاصة الطاقة النظيفة، وهذا مبلغ كبير جدا. وأوضح، أن مصر أصبح لديها بنية أساسية قادرة على جذب الاستثمارات في جميع المجالات، خاصة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشيرا إلى أن العالم كله يستفيد من موقع مصر الجغرافي بتسهيل عبور البضائع والسفن من خلال قناة السويس.

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