بالفيديو.. ميسرة تكشف سر طلب الزواج من  ايوب الصحافة وائل الدحدوح



القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ميسرة ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب ويعرض على قناة "النهار".

ميسرة

وتطرقت ميسرة خلال حديثها عن علاقتها بالزعيم عادل إمام ومشاركته عددا من الأعمال السينمائية منها "بوبوس" و"السفارة في العمارة"، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن سبب عدم زواجها، قالت: "متجوزتش ولا مرة.. مش شايفاني مبسوطة إزاي مقبلة على الحياة، وطبعًا فيه رجالة كتير كويسة بس انتي مابتحكميش أن الراجل ده كويس ولا وحش وانتي بتحكمي عليه أن الراجل ده شخصيته هتناسبك ولا لأ، ومكنش فيه ولا واحد مناسب وشغل الميديا والإعلام بياخد من الوقت كتير جدًا ووقت ما كنت بشتغل كتير ماكنش فيه حياة اجتماعية اللي تأهلك تشوفي أكتر من حد وأكيد مش هتجوز واحد شافني في السينما وأعجب بيا".

وعن طلب زواجها من الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أوضحت: "عشان وائل دحدوح هو رمز للرجل الغزاوي أو الرجل الفلسطيني عمومًا في كل قطاع غزة وفلسطين أن هو مؤمن بقضيته حتى لو كان تمنها عياله، مؤمن بقضيته حتى لو كان تمنها مراته أو بنته، ووائل دحدوح كان بالنسبة لي الرمز وهم رمز فخر لينا كلنا على إيمانهم بقضيتهم وإيمانهم بربنا وبيستودعوا نفسهم وأولادهم ومفيش حاجة أغلى من الإنسان إلا ابنه، وبعدين كلنا نفسنا يفتحوا لنا باب الجهاد وكلنا هنروح".



واستكملت: "ومش هقدر أشيل سلاح لكن هقدر أقف معاهم وأكون مع الدكاترة ومفيش أنبل من كده، واحنا ماتحطيناش في ظروف مشابهة عشان يبقى فيه راجل بالمواصفات دي، والإنسان بيبان في الشدائد وهو بان معدنه لأن مفيش أشد من اللي هم فيه حرب وتجويع وتعطيش والعالم كله تخلى عنهم وماشوفتش راجل وقف معايا حتى ربع الموقف ده ومحستش براجل ان هو يبقى سندي واتعرضت لمواقف وتخلوا عني في أزمات كتير مالية ومشاكل عندي وكانوا عايزين بس يخرجوا ويضحكوا وأنا مش هديك وقتي عشان بس تستمتع".

وأضافت: "واتدهولت مرة في قصة حب وكنت بحب واحد لبناني بس فوقت مكملتش يعني بعد 6 شهور سيبته، لأني لقيته مش هو ده الراجل اللي هيبقى أب كويس لولادي وده أهم حاجة عندي، لأني شوفتله مواقف كتير مش حلوة ووقفت في وشه فيها رفضتها كأخلاقيات وتصرفات رفضتها وقولت وقتها إزاي ده حتى لو بحبه واتجوزت وخلفت اسمح أن الحاجات دي تحصل وولادي ممكن يشوفوها، وشوفته ظلم ناس، شوفته تجرأ على حد أضعف منه، والراجل كان مدلعني مقدرش أنكر.