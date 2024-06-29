جدة - نرمين السيد - كييف تعلن إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها روسيا

أفا مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بإسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 25 في المنطقة الشرقية وعدد الطائرات التي أسقطت هذا العام 30 مقاتلة.





وأوضح، أن هناك سماع دوي انفجارات في مدينة تشركاسي جنوبي إقليم كييف بأوكرانيا وتفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة

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