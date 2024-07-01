فصائل عراقية تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:37 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية مُسلحة أنها قصفت، اليوم الاثنين، "هدفًا حيويًا" في مدينة إيلات المحتلة بجنوب إسرائيل بطائرات مُسيّرة.

وأضافت الفصائل في بيان على تيليجرام، أن "القصف جاء استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزّة".

وسبق أن أعلنت الفصائل العراقية استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا أو أهدافًا في إسرائيل، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي شأنٍ مُتصلٍ، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 9 عمليات نوعية استهدف خلالها العديد من المواقع المهمة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا مستمرًا وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.