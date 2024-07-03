نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "20 يوما".. "ولاد رزق 3" يحقق إجمالي إيرادات 200 مليون جنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر فيلم ولاد رزق 3 في تحقيق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في مصر والعالم العربي، ويستمر في حصد إيرادات عالية غير مسبوقة في تاريخ السينما حيث يحقق الفيلم كل يوم إيراد عالي غير مسبوق.

والجدير بالذكر أنه قد حقق فيلم "ولاد رزق3" أمس إيراد وصل نحو 2 مليون و705 آلاف جنية، ليجمع بذلك إيرادات وصلت نحو 200 مليون و365 ألف مشاهدة إجمالي إيراداته في 20 يوم فقط.

بوستر فيلم ولاد رزق 3

تكلفة مساهمة موسم الرياض بإنتاج فيلم ولاد رزق 3

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن ميزانية إنتاج فيلم "ولاد رزق 3: القاضية". وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض

ساهم في إنتاج الجزء الثالث من الفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، إلا أن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 8 ملايين دولار، ما يعادل نحو 600 مليون جنيه مصري.

وأكد أن الأرقام مبشرة للغاية في السعودية ومصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الدعاية التي انتشرت في الوطن العربي عن "ولاد رزق 3" غير مسبوقة.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.