نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بدوري "نايل" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي بالجولة ال30 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بدوري "نايل"

وتنطلق هذه المباراة على ستاد القاهرة الدولي، والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل 7 يوليو الجاري.

يحتل الزمالك في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 23 لقاء.

في المقابل يحتل نادي الإسماعيلي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.