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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر التقرير التالي كافة المعلومات التي تتعلق بـ معلق مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي امم اوروبا يورو 2024.

ويشهد مساء اليوم الجمعة والموافق الخامس من يوليو، مباراة مهمة وقوية تجمع بين منتخب البرتغال مع منتخب فرنسا في لقاءات دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويستضيف ملعب فولكس بارك في ألمانيا، المباراة المنتظرة والمرتقبة بين منتخب البرتغال وفرنسا في دور ربع النهائي من بطولة اليورو.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في أمم أوروبا

وتنقل مباراة البرتغال وفرنسا في أمم أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي من اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في أمم أوروبا

ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا في أمم أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي للمباريات في بطولة أمم أوروبا 2024.

معلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024

وتم إسناد مهمة التعليق على مباراة البرتغال وفرنسا في بطولة يورو 2024 إلى المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي على قناة beIN Sports MAX 1 HD، كما سيمكنكم تابعة المباراة بالتعليق الأجنبي من خلال قناة beIN Sports MAX 3 HD.