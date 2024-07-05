نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنقرة تنفي نيتها فرض ضريبة على الأتراك المقيمين في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الرئاسة التركية التقارير الإخبارية حول نية الحكومة فرض ضريبة على الأتراك المقيمين في الخارج بقيمة ألفي يورو سنويا.

وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لدائرة الاتصالات بالإدارة الرئاسية التركية: "إن التأكيدات المتداولة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي مفاده أن "الأتراك المقيمين في الخارج سيدفعون ضريبة سنوية بمبلغ ألفي يورو لدعم وطنهم" لا تتفق مع الواقع. لا تضم حزمة الضرائب الجديدة التي تعدها وزارة المالية أي ضرائب تخص المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج".

وأضاف البيان: "يتم حاليا تقدير المقترحات والتوقعات التي قدمتها أطراف السوق المعنية بشأن حزمة الضرائب الجديدة إلى وزارة المالية، ومن المخطط تقديمها للبرلمان التركي بعد أن تكمل الوزارة العمل عليها. وتم التثبيت أن التأكيدات الخاصة بحزمة الضرائب الجديدة الهادفة إلى مواصلة تعزيز العدالة الضريبية ورفع الفعالية تهدف إلى إثارة قلق وعدم ثقة في الرأي العام".

وأفاد عدد من وسائل الإعلام التركية مساء أمس الخميس بخطط الحكومة التركية لفرض ضريبة سنوية للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بمبلغ ألفي يورو