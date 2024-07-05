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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بدوري "نايل" والقنوات الناقلة

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء الاثنين المقبل الموافق الـ8 من يوليو الجاري باستاد الإسكندرية.

ويحتل بيراميدز فى الصدارة بالمركز الأول برصيد 65 نقطة بجدول ترتيب الدوري جمعها من 27 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبو الفريق السماوى 46 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.