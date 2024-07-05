نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأمن القيرغستاني يعلن إحباط محاولة لـ "الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة" في البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة القوة في البلاد.

وذكر الأمن القيرغزستاني أنه تم تحييد المجموعة التي خططت لهذا الأمر.

وذكر بيان الأمن القيرغزستاني أنه تم تحييد المجموعة التي خططت للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد "من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية تؤدي إلى مقتل مواطنين".

وأوضح أنه تم تحييد المجموعة المخططة لهذا الأمر "ضمن الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري