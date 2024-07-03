نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري يكشف عن تعاونه مع مها فتوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الشاعر عمرو المصري عن تعاونه مع الفنانة مها فتوني بعد نجاح أغنية "العين بالعين"، حيث شارك "عمرو" جمهوره بصورة له برفقة الفنانة مها فتوني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بعد أغنية العين بالعين قريبا التعاون الثاني مع الصوت الحلو الفنانة مها فتوني".

تعليقات الجمهور على منشور عمرو المصري

وفورا من مشاركة المنشور انهالت تعليقات كثيرة من قبل جمهور عمرو المصري ومها فتوني متحمسين لسماع الأغنية، متمنين التوفيق والنجاح المستمر.

آخر أعمال عمرو المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو المصري أغنية العين بالعين للفنانة مها فتوني،وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات اغنية العين بالعين



أبدأ ب ايه اصل انت فيك كل العبر

وكل حد وعنده طاقه وصبر يعني

جرحك بيأذي وشكته زي الأبر

وانا مش هضيع عمري مع انسان واجعني

انا فاض بيا تعب واسيه

وانت سنين بتعذب فيا

لو مظلوم بصلي ف عنيا

وقول ان انا بتبلى عليك

كل الشر اتشاف علي ايدك

كدبك ضلك مش هيفيدك

اتمادى اكتر ربي يزيدك

واللي اذيته جاي يأذيك

يلا العين بالعين ودي اخرة

كل اللي بيظلم في حبيبه

دعوة المظلوم بتفضل

زي السهم لازم يصيبه

بكره حقي هييجي صافي

وامضي اوراق اعترافي

اني كارهك كره خيالك

مستحيل ابدا يجيبوا

انا كان همي سعادتك ترضى

وانت مشاعرك جافه وبارده

قولي بجد ولو حاجه واحده

عملتها ليا عشان ترضيني

جرحك كان بالغالي علامه

يعجز اي طبيب قدامه

قلبي سكت مش لاقي كلامه

امشي واوعى في مره تجيني

يلا العين بالعين ودي اخرة

كل اللي بيظلم في حبيبه

دعوة المظلوم بتفضل

زي السهم لازم يصيبه

بكره حقي هييجي صافي

وامضي اوراق اعترافي

اني كارهك كره خيالك

مستحيل ابدا يجيبو

